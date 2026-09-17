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Germania, Klopp contro Afd: "Non lasciamo l'orgoglio nazionale alle persone sbagliate"

Il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca si presenta in conferenza stampa e prende subito una posizione netta dal punto di vista politico

Jurgen Klopp - IPA
Jurgen Klopp - IPA
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17 settembre 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
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"Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale nelle mani delle persone sbagliate". Jurgen Klopp si presenta in conferenza stampa come nuovo ct della Germania e prende subito una posizione netta dal punto di vista politico, commentando l'avanzata dell'estrema destra nel Paese, con l'exploit di Afd nelle ultime elezioni regionali in Sassonia-Anhalt (dove il partito ha raccolto il 43,8% dei voti).

Germania, Klopp contro Afd

A proposito dei risultati di Alternative fur Deutschland, Il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca ha detto: "Abbiamo avuto delle elezioni in cui alcuni pensavano che andasse bene, mentre altri pensavano 'Mio Dio, cosa sta succedendo qui?'. Dal mio punto di vista, di sportivo, posso dire che mi piacerebbe riprendermi la bandiera per me stesso. Per noi. Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale alle persone sbagliate, ma non so nemmeno se possiamo ancora parlare così. Mi è stato detto che possiamo parlare di patriottismo positivo. Si può promuovere un senso di comunità, far sentire davvero il potere dello sport".

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Germania Jurgen Klopp Klopp Klopp Germania Klopp Afd Afd
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