circle x black
Cerca nel sito
 

La Roma chiude il mercato con la maledizione dell'attaccante a sinistra (di piede destro)

La Roma chiude il mercato con la maledizione dell'attaccante a sinistra (di piede destro)
01 settembre 2026 | 19.43
Fabio Insenga
LETTURA: 1 minuti

Un attaccante esterno, a sinistra, di piede destro. E' stata la prima richiesta di Gian Piero Gasperini per il mercato della Roma. In tre mesi si sono consumate trattative di ogni tipo, con una ostinata indicazione: serve in quel ruolo uno sforzo importante. La Roma è partita da Mason Greenwood, per rendersi conto strada facendo che era un target inarrivabile. Poi ha provato a prendere Crysencio Summerville, ma è stato sfumato quando era già pronto il volo per portarlo a Roma, corrotto dai dollari dell'Al Hilal. Sullo sfondo c'è sempre stato Antonio Nusa, ma la richiesta del Lipsia non è scesa su livelli accettabili. Gli ultimi giorni sono stati tutti per Jamie Bynoe-Gittens, esterno del Chelsea che non ha mai aperto al prestito, e soprattutto per Jamie Leweling, talento dello Stoccarda, che ha deciso troppo tardi di accettare una proposta diventata con il passare delle ore fuori tempo massimo. Certo, Gasperini ha preteso e ottenuto, alzando la voce, che non partisse alla fine del mercato Manu Konè. La sua Roma non è stata smantellata. Ma resta, ancora, senza il suo primo obiettivo di mercato. L'allenatore dovrà ancora adattare la sua squadra, migliorata ma sempre incompleta, almeno nel disegno tattico che aveva in mente. Il campo dirà se la squadra delle prime due giornate di campionato sarà veramente all'altezza delle speranze di una piazza che è tornata in Champions, e vuole rimanerci, e che guarda con meno soggezione alla corsa sull'Inter campione d'Italia. Resta il rischio, concreto, che possa rimanere il rimpianto di non aver fatto l'ultimo passo, rompendo la maledizione dell'attaccante a sinistra, di piede destro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
calcio mercato Roma Gasperini
Vedi anche
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza