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Fabio Insenga

Fabio Insenga

Vicedirettore

Vicedirettore Adnkronos dal maggio 2022. Ha scritto di cultura e politica, per approdare poi all’economia. Si è occupato di conti pubblici, di politica economica e industriale, ha seguito le grandi vicende bancarie e finanziarie, oltre all’attività delle Autorità di vigilanza e della Bce. È stato dal 2010 al 2018 capo della redazione economica dell’agenzia di stampa. Dal 2018 alla fine del 2021 è stato direttore di Fortune Italia, curando il lancio e lo sviluppo della piattaforma editoriale del magazine. Ha lavorato per l’Huffington Post, scrivendo di economia e politica.

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