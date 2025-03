Lamine Yamal è il primo giocatore di sempre a osservare il Ramadan durante il ritiro della Nazionale spagnola. Il calciatore del Barcellona, che compirà 18 anni il prossimo luglio, è stato convocato dal ct De La Fuente per i quarti di finale di Nations League, che le Furie Rosse giocheranno contro l'Olanda. Nei giorni scorsi si era diffusa l'ipotesi che Yamal, musulmano praticante, potesse ricevere una deroga speciale da parte di un'autorità religiosa per mangiare e bere almeno durante i giorni delle partite.

L'attaccante blaugrana sta invece osservando appieno il digiuno, come confermato in un'intervista a Dazn: "In realtà durante il Ramadan non hai fame. L’importante è rimanere idratati ed è una cosa alla quale sono stato molto attento con il club". Yamal ha raccontato la sua routine: "Mi alzo alle cinque del mattino per pregare. Prendo elettroliti, che ti mantengono idratato per tutto il giorno. Poi quando è il momento di mangiare, cerco di non assumere zuccheri e bevo molta acqua. Tutto è molto controllato".

Olanda-Spagna, le probabili formazioni

Lamine Yamal partirà dal primo minuto nei quarti di finale di Nations League contro l'Olanda, in programma giovedì 20 marzo alle 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Timber; De Jong, Gravenberch; Simons, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Koeman

Spagna (4-3-3): Raya; Pedro Porro, Cubarsi, Inigo Martinez, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente