Lazialità compie 40 anni, grande festa in Campidoglio

A condurre l'evento Mauro Mazza, insieme all'ideatore e direttore della rivista, Guido De Angelis. Momenti di grande emozione, video tributi e testimonianze esclusive che hanno ripercorso la storia biancoceleste

27 settembre 2025 | 21.16
Redazione Adnkronos
Lazialità festeggia i suoi primi 40 anni di vita. Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto l’evento celebrativo della storica pubblicazione e simbolo di appartenenza per generazioni di tifosi biancocelesti. A condurre la kermesse il giornalista Mauro Mazza, insieme all’ideatore e direttore della rivista, Guido De Angelis. Tra gli ospiti Francesca Fiorini e "Nonna Tina", in memoria di Giuliano Fiorini, insieme agli ex calciatori Poli, Podavini, Gregucci e Piscedda; Marco Calleri, figlio di Giorgio Calleri; l’ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti; le leggende biancocelesti Beppe Signori, Angelo Peruzzi, Luca Marchegiani, Pierluigi Casiraghi e Federico Marchetti. Sul palco anche i figli di Siniša Mihajlović, Dusan e Nikolas, per un commosso tributo al compianto campione.

Hanno mandato dei videomessaggi speciali Roberto Mancini: "Ciao Guido, volevo farti tanti auguri e complimenti per questo compleanno importante. Ci siamo stati tante volte, ci siamo divertiti. Ti auguro altri 40 anni così". Poi, Juan Sebastián Verón: "In questi 40 anni caro Guido hai raccontato tante storie della tua amata Lazio. Hai avvicinato tanta gente alla squadra. Mi hai dedicato qualche copertina, quindi ti ringrazio e continua così. Forza Lazio Sempre". Infine Simone Inzaghi: "Un grande saluto e tanti complimenti per questi 40 anni della tua rivista che mi ha dedicato una bellissima copertina quando allenavo la Lazio, la custodisco qui a casa. Un grande saluto a te e a tutti i tuoi ospiti e ancora complimenti". Finale a sorpresa dedicato alla redazione storica della rivista Lazialità, con tutti i collaboratori che in questi 40 anni hanno contribuito a raccontare la passione biancoceleste. L’evento si è concluso con un saluto collettivo e una foto di gruppo.

