Il big match del prossimo 16 dicembre rientra nell'offerta della piattaforma, che lo diffonderà in chiaro per 2 milioni di utenti

Lazio-Inter in diretta gratis su Dazn. Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli, la piattaforma ha svelato che trasmetterà gratis anche il big match tra Lazio e Inter di lunedì 16 dicembre (calcio d’inizio alle 20:45). L’evento rientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo, che prevede la trasmissione un numero limitato di partite di Serie A (fino a un massimo di 5 su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Lazio-Inter gratis su Dazn

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell’Olimpico.

Come vedere gratis Lazio-Inter

Ma come si potrà vedere gratis Lazio-Inter su Dazn? Dopo aver inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Per registrarsi da desktop/mobile bisognerà andare sul sito di Dazn, selezionare Lazio-Inter in home page e inserire la propria e-mail per vedere la partita.

Come registrarsi da smart tv

Per registrarsi da smart tv, bisognerà invece aprire l’app Dazn, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria e-mail per vedere la partita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile. La visione per i non abbonati sarà disponibile al massimo per 2 milioni di utenti.