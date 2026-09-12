Big match in Serie A. Oggi, sabato 12 settembre, la Lazio ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella quarta giornata di campionato. I biancocelesti arrivano al match dopo la vittoria in trasferta contro l'Udinese, battuta 2-1 in rimonta grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson, e che ha permesso a Gattuso di restare a punteggio pieno in classifica. I rossoneri invece hanno pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, con Gatti a riprendere l'iniziale vantaggio di Cissè.

Lazio-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Milan è in programma oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cissè; Ramos. All. Amorim.

Lazio-Milan, dove vederla in tv

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.