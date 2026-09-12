circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match nella quarta giornata di campionato

Frattesi e Cissè
Frattesi e Cissè
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, sabato 12 settembre, la Lazio ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella quarta giornata di campionato. I biancocelesti arrivano al match dopo la vittoria in trasferta contro l'Udinese, battuta 2-1 in rimonta grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson, e che ha permesso a Gattuso di restare a punteggio pieno in classifica. I rossoneri invece hanno pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus, con Gatti a riprendere l'iniziale vantaggio di Cissè.

Lazio-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Milan è in programma oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cissè; Ramos. All. Amorim.

Lazio-Milan, dove vederla in tv

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio milan lazio milan lazio milan oggi lazio milan orario lazio milan dove vederla tv lazio milan probabili formazioni
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza