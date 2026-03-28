Furia Charles Leclerc a Suzuka. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della Ferrari ha vissuto una sessone di qualifiche molto complicata, dopo i problemi emersi già nelle prove libere, riuscendo a strappare la seconda fila soltanto all'ultimo giro e piazzandosi quindi in quarta posizione nella griglia di partenza del Gp del Giappone di Formula 1.

La frustrazione di Leclerc, molto distante dalle due Mercedes, prima e seconda rispettivamente con Andrea Kimi Antonelli, alla seconda pole position della carriera dopo quella di Shanghai, e con George Russell, si è manifestata via radio al termine delle qualifiche.

El CABREO de Leclerc por radio con este reglamento



"No soporto estas reglas en clasificación. Son una puta broma"



"Voy más rápido en las curvas, acelero antes, y lo pierdo todo en las rectas"#F1 #JapaneseGP 🇯🇵pic.twitter.com/6TQ4emiKmx — The Finish Line (@TFinishLine_) March 28, 2026

"Non sopporto queste regole di qualifica", ha urlato Leclerc, facendo riferimento al nuovo regolamento che ha investito la Formula 1, "sono una fottuta barzelletta". Poi una critica alla macchina: "Vado più veloce in curva, accelero prima e perdo tutto sui rettilinei".