circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrari, furia Leclerc nelle qualifiche di Suzuka: "È una barzelletta" - Video

Il pilota della Rossa partirà dalla quarta posizione nel Gp Giappone

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Charles Leclerc a Suzuka. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della Ferrari ha vissuto una sessone di qualifiche molto complicata, dopo i problemi emersi già nelle prove libere, riuscendo a strappare la seconda fila soltanto all'ultimo giro e piazzandosi quindi in quarta posizione nella griglia di partenza del Gp del Giappone di Formula 1.

CTA

La frustrazione di Leclerc, molto distante dalle due Mercedes, prima e seconda rispettivamente con Andrea Kimi Antonelli, alla seconda pole position della carriera dopo quella di Shanghai, e con George Russell, si è manifestata via radio al termine delle qualifiche.

"Non sopporto queste regole di qualifica", ha urlato Leclerc, facendo riferimento al nuovo regolamento che ha investito la Formula 1, "sono una fottuta barzelletta". Poi una critica alla macchina: "Vado più veloce in curva, accelero prima e perdo tutto sui rettilinei".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leclerc formula 1 qualifiche gp giappone gp giappone qualifiche formula 1
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e si allarga fronte frana a Silvi: a rischio anche le altre case - Video
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza