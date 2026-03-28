Il pilota della Rossa partirà dalla quarta posizione nel Gp Giappone
Furia Charles Leclerc a Suzuka. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della Ferrari ha vissuto una sessone di qualifiche molto complicata, dopo i problemi emersi già nelle prove libere, riuscendo a strappare la seconda fila soltanto all'ultimo giro e piazzandosi quindi in quarta posizione nella griglia di partenza del Gp del Giappone di Formula 1.
La frustrazione di Leclerc, molto distante dalle due Mercedes, prima e seconda rispettivamente con Andrea Kimi Antonelli, alla seconda pole position della carriera dopo quella di Shanghai, e con George Russell, si è manifestata via radio al termine delle qualifiche.
El CABREO de Leclerc por radio con este reglamento— The Finish Line (@TFinishLine_) March 28, 2026
"No soporto estas reglas en clasificación. Son una puta broma"
"Voy más rápido en las curvas, acelero antes, y lo pierdo todo en las rectas"#F1 #JapaneseGP 🇯🇵pic.twitter.com/6TQ4emiKmx
"Non sopporto queste regole di qualifica", ha urlato Leclerc, facendo riferimento al nuovo regolamento che ha investito la Formula 1, "sono una fottuta barzelletta". Poi una critica alla macchina: "Vado più veloce in curva, accelero prima e perdo tutto sui rettilinei".