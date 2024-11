L'Inter affronta l'Arsenal dopo 21 anni. Goleade negli unici 2 precedenti

Dopo 21 anni, l’Inter ritrova l’Arsenal. Archiviate le prime tre giornate della fase campionato di Champions League, la squadra di Inzaghi arriva alla sfida di domani mercoledì 6 novembre a San Siro (calcio d’inizio alle 21) con 7 punti. Un bottino messo insieme grazie ai successi contro Stella Rossa (4-0) e Young Boys (0-1) e allo 0-0 contro il Manchester City. Anche gli inglesi hanno collezionato 7 punti nelle prime tre uscite europee, grazie alle vittorie contro Shakhtar (1-0) e Psg (2-0), e allo 0-0 al debutto contro l’Atalanta. Nell’ultimo weekend, l’Inter ha superato 1-0 il Venezia, i Gunners hanno perso con lo stesso risultato contro il Newcastle.

Sono soltanto due i precedenti tra l’Inter e i londinesi in gare ufficiali. Risalgono entrambi alla fase a gironi della vecchia Champions, stagione 2003-04. Allora, i nerazzurri vinsero 3-0 a Londra con gol di Cruz, Van der Meyde e Martins, perdendo 5-1 a San Siro (doppietta di Henry, altre reti di Ljungberg, Edu e Pires, momentaneo pari di Vieri). La curiosità è che gli inglesi non hanno segnato in nessuna delle ultime quattro trasferte italiane in Champions: l’ultimo marcatore in una sfida contro squadre di Serie A è stato Emmanuel Adebayor, nel 2-0 contro il Milan del marzo 2008.

L’arbitro sarà il romeno Istvan Kovacs, che ha già diretto i nerazzurri nel 2020 (ai gironi contro lo Shakhtar, 0-0) e pochi mesi fa, nell’andata degli ottavi di finale dell’ultima edizione di Champions contro l’Atletico Madrid. Quel giorno, vittoria per 1-0 degli uomini di Inzaghi. Per entrambe le squadre, un successo mercoledì sera sarebbe un’ipoteca sul passaggio del turno.