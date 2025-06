L’Italia protagonista della Motonautica mondiale, tutto pronto per il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima

In gara nove equipaggi provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia, pronti a sfidarsi in due spettacolari manche sulle F1 del mare

Tutto è pronto per il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima, prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000, in programma dal 20 al 22 giugno 2025. Un evento internazionale che porterà nel nostro Paese, in Romagna il meglio della Motonautica mondiale, tra adrenalina, spettacolo e passione per il mare. In gara nove equipaggi provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia, pronti a sfidarsi in due spettacolari manche nella disciplina considerata la Formula 1 del mare per velocità, potenza e livello tecnico: gara 1 (short race) in programma venerdì 20 giugno nel pomeriggio, e gara 2 (long race) prevista per domenica 22 giugno a mezzogiorno.

A testimonianza della solidità e del livello tecnico della Motonautica italiana, numerosi sono i team azzurri attesi sulle acque di Cervia, tra cui: Il team D20, con il romano Serafino Barlesi in coppia con lo svedese Joakim Kumlin, neo campioni europei dopo il trionfo nella tappa di Trani; Andrea e Lorenzo Bacchi su D10; Giampaolo Montavoci e Leopoldo Assi su D6 Fabio Magnani e Alberto Huober su D8; Fernando De Mitri e Mario Petroni su D17 Diego Cardazzo e Gianluca Coltro su D2 Roberto Lo Piano e Alfredo Amato su D3. Al via anche equipaggi stranieri di grande esperienza: i franco-norvegesi D96 con Francois Pinelli e Jan Trygve Braaten, e i finlandesi D101 con Marcus Johnsson e Jussi Myllymaki.

Due le location protagoniste dell’evento: Il Porto Turistico di Cervia, dove si svolgeranno le gare, saranno visibili le imbarcazioni e sarà attivo il paddock tecnico. Piazza Torre San Michele, che ospiterà il village ufficiale, il palco per l’intrattenimento e le attività aperte al pubblico. Le gare saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Motonautica (FIM), per permettere anche al pubblico da casa di vivere ogni istante della competizione. Oltre alle competizioni, il programma include show mozzafiato come le esibizioni di freestyle jetski con il campione del mondo Roberto Mariani, e le acrobazie aeree sull’acqua con lo spettacolare Fly Tandem Show Hydrofly firmato Mattia Lancia e Carlotta Infussi.

Presente anche l’Associazione Barche Storiche da Corsa, che porterà in mostra alcune delle più iconiche imbarcazioni da competizione del secolo scorso, autentici pezzi di storia della motonautica. Sabato 21 giugno, in occasione del ventennale della Notte Rosa, Piazza Torre San Michele si animerà con un esclusivo DJ set firmato Radio Studio Delta, con la partecipazione dello special guest DjTrizza. “Abbiamo costruito un evento che parla al cuore degli appassionati e alla curiosità di chi vuole scoprire qualcosa di straordinario. Il Grand Prix è adrenalina in mare e festa a terra: Cervia e Milano Marittima diventano un grande palcoscenico per lo sport, la tecnologia e il territorio”, dichiara Alessandro Correggiari, Patron dell’evento.

“Il Grand Prix Offshore rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero movimento motonautico internazionale, frutto di un lavoro condiviso e di una visione che punta alla crescita costante della Motonautica in Italia”, afferma Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica. “Eventi come questo dimostrano la capacità dell’Italia di organizzare competizioni di alto livello, coniugando sport, sicurezza, innovazione e valorizzazione del territorio. Tornare a Cervia con la tappa del Mondiale Offshore è motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza di questo territorio per la nostra disciplina”.

“Siamo davvero molto soddisfatti delle premesse di questo evento. Schierare nove barche della classe 3D/5000 -la categoria attualmente più interessante a livello internazionale per prestazioni e spettacolarità- è già un risultato significativo, ma continueremo a lavorare per aumentare ulteriormente il numero degli equipaggi in gara,” commenta Massimo Lippi, Presidente Commissione Offshore della FIM. “In acqua assisteremo a una competizione di alto livello. Cervia è una certezza, e grazie alla qualità della sua organizzazione, auspichiamo che diventi una tappa stabile del calendario internazionale. Questo appuntamento può rappresentare un punto di riferimento per la crescita dell’Offshore in Italia e in Europa".

In attesa della riqualificazione del porto turistico, questa manifestazione vuole rappresentare un primo passo, una base di partenza, funzionale a sensibilizzare e coinvolgere il tessuto locale e le amministrazioni attorno al tema della nautica, intesa anche come strumento di sviluppo turistico del territorio.” le parole diù Riccardo Sandri, Direttore Porto Turistico di Cervia, Gruppo Arco Lavori.

Per Giampaolo Montavoci “tornare a Cervia è sempre una grande emozione. Sono felice di essere di nuovo qui, in una città che ci accoglie con entusiasmo e partecipazione. Quest’anno l’occasione è ancora più speciale: Cervia è la prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000, e siamo orgogliosi di partire proprio da qui.

Il lavoro di squadra è stato straordinario, reso ancora più efficace dall’amicizia e dalla sinergia con Alessandro Correggiari, patron del Grand Prix Offshore Cervia - Milano Marittima. Un ringraziamento va agli otto team internazionali che hanno scelto di essere presenti: la loro fiducia e il loro impegno sono fondamentali per il successo della manifestazione. E infine, grazie all’Amministrazione Comunale, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari: il loro supporto rende possibile un evento di questo livello”. Un weekend di sport, spettacolo e passione che trasformerà Cervia e Milano Marittima nella capitale mondiale della motonautica.