Lotito ospite da Chiambretti: "romanisti mi amano perché vorrebbero presidente più presente"

Queste sera in 'Fin che la barca va' su Rai3

Questa sera sul battello di Piero Chiambretti in 'Fin che la barca va' su Rai3, l'intervistato d’onore è Claudio Lotito che senza filtri risponde alle domande giocando con il conduttore e togliendosi la maschera da senatore e da Presidente della Lazio. "I cinque gol presi a Bologna? Può capitare a tutti di cadere, l’importante è rialzarsi. Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene”, ha detto Lotito da Piero Chiambretti. Il numero uno della Lazio ha parlato anche dei tifosi della Roma: "Io non vendo sogni, ma solide realtà. I romanisti mi amano perché vorrebbero un presidente più presente".