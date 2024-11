Il Manchester United ha annunciato "la nomina di Ruben Amorim ad allenatore della prima squadra maschile, subordinatamente ai requisiti per il visto di lavoro. Resterà in squadra fino a giugno 2027 con un'opzione del club di un anno aggiuntivo, una volta adempiuti i suoi obblighi nei confronti del suo attuale club. Si unirà al Manchester United lunedì 11 novembre". Questo l'annuncio del club inglese dopo settimane di indiscrezioni sull'arrivo dell'ormai ex tecnico dello Sporting Lisbona.

"Ruben è uno dei giovani allenatori più entusiasmanti e quotati del calcio europeo. Altamente decorato sia come giocatore che come allenatore, i suoi titoli includono la vittoria della Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting CP; il primo dei quali è stato il primo titolo del club in 19 anni. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all'arrivo di Ruben", ha aggiunto lo United.