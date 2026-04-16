circle x black
Cerca nel sito
 

E' morto Manninger, l'ex portiere della Juve travolto da un treno

L'ex calciatore austriaco aveva 48 anni

Alex Manninger
Alex Manninger
17 aprile 2026 | 00.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alex Manninger, ex portiere che ha giocato in Italia anche nella Juventus, è morto all'età di 48 anni. L'ex calciatore austriaco era in auto, ad un passaggio a livello nell'area di Salisburgo, quando la sua vettura è stata travolta da un treno. Manninger era da solo nel veicolo. I soccorritori lo hanno estratto dall'auto e hanno provato a rianimarlo senza successo.

CTA

Manninger, 33 volte in Nazionale, in carriera ha indossato le squadre di diverse squadre italiane. E' sbarcato in Serie A con la Fiorentina nel 2001-2002, poi ha militato nel Torino, nel Bologna, nel Brescia e nel Siena prima di approdare alla Juve nel 2008. In maglia bianconera è rimasto fino al 2012 con 42 presenze complessive tra campionato e coppe come secondo di Gigi Buffon.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alex manninger manninger juve
Vedi anche
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza