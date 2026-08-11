circle x black
Cerca nel sito
 

Maresca: "Inevitabile il paragone con Guardiola ma non mi mette pressione"

L'allenatore del City: "Sostituirlo in panchina può essere ritenuto un lavoro impossibile ma secondo me è un privilegio"

Enzo Maresca - Ipa/Fotogramma
Enzo Maresca - Ipa/Fotogramma
11 agosto 2026 | 12.02
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Il paragone con Guardiola sarà inevitabile ma non mi mette pressione". Così il tecnico del Manchester City Enzo Maresca chiamato a sostutuire il tecnico catalano che la lasciato la panchina degli 'skyblues' dopo dieci anni di grandi successi. "L'ho detto tante volte che Pep è il miglior allenatore degli ultimi 15-20 anni -sottolinea il 46enne allenatore italiano parlando con la stampa inglese a Seoul-, quando lui ha iniziato la sua carriera al Barcellona tutti volevano giocare come lui e la stessa cosa è accaduta quando è andato al Bayern Monaco e poi al Manchester City. Sostituirlo in panchina può essere ritenuto un lavoro impossibile ma secondo me è un privilegio". "Io e Guardiola abbiamo passato un po' di tempo insieme durante le vacanze estive. A volte mi piace mettermi al lavoro senza preconcetti per vedere le cose con i miei occhi, ma Pep è stato qui a lungo e ha le sue opinioni che sono prezione. Bisogna tenerne conto in parte ma può far anche bene arrivare e vedere le cose di persona, per avere un quadro completo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maresca enzo maresca guardiola pep guardiola manchester city
Vedi anche
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza