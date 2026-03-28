Tutti contro Marc Marquez. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota della Ducati è stato protagonista, in negativo, della gara Sprint del Gran Premio delle Americhe, causando un incidente nei primi giri che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, pilota della VR46 che partiva dalla pole position e ha visto così finire anzitempo la sua gara.

Quando Valentino Rossi diceva che #Marquez era pericoloso nessuno diceva niente.

Questo #MarcMarquez continua a danneggiare gli altri piloti.pic.twitter.com/BQ46L20Mo3 — Fabio Wallys - NON spostare il focus (@Fabio_Wallys) March 28, 2026

Alla partenza Di Giannantonio non riesce a staccare con prontezza e scivola indietro venendo risucchiato nel classico gruppone dei primi giri. Qui Marquez decide di fare un sorpasso, quantomeno, azzardato. Il campione del mondo in carica decide di prendere stretta una curva per sorpassare proprio il pilota italiano, ma finisce per scivolare e, nell'impatto con l'asfalto di Austin, si trascina dietro proprio Di Giannantonio, che finisce a terra ed è costretto a ritirarsi.

Una beffa totale per Di Giannantonio, che non ha nascosto la sua delusione al rientro ai box, con tifosi e appassionati di MotoGp che si sono scagliati contro Marquez, attaccandolo sui social. "Aveva ragione Valentino Rossi, Marquez è pericoloso", ha scritto un utente su X facendo riferimento al celebre scontro di qualche anno fa tra il pilota romagnolo e lo spagnolo, "continua a danneggiare gli altri piloti". "La direzione di gara dovrebbe punire Marquez", è invece il pensiero, più sobrio e largamente condiviso, di un altro account.