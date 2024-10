Polemiche intorno a Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese non ha risposto alla convocazione del ct Didier Deschamps a causa di un piccolo problema muscolare accusato con il Real Madrid. Nonostante l'ex Psg abbia recuperato prima del previsto, il giocatore ha deciso di comune accordo con la Federazione di rimanere in Spagna. In realtà però l'attaccante non è rimasto a Madrid, ma è volato in Svezia per qualche giorno di vacanza, proprio mentre la sua nazionale giocava contro Israele, battuto 4-1.

I media svedesi riportano infatti diverse foto di Mbappé in giro per Stoccolma insieme ad alcuni amici, con cui avrebbe speso la serata in un nightclub.

Il giocatore avrebbe affittato prima un minivan, per non farsi riconoscere, e poi avrebbe prenotato il privée di una nota discoteca del centro. Un modo per cercare privacy e discrezione, che però non è bastato per spegnere le polemiche. In Francia infatti si sta discutendo molto del poco attaccamento che Mbappé ha mostrato verso i propri compagni di nazionale.