L'ex campione statunitense aspetta il ritorno al top dell'azzurro e dello spagnolo per rivedere la rivalità simbolo del tennis moderno
Alexander Zverev ha conquistato il suo primo Us Open, coronando una stagione fantastica che lo ha visto vincitore anche al Roland Garros e finalista a Wimbledon ma il tedesco sembra non convincere John McEnroe. Dopo il trionfo del 29enne di Amburgo a New York, l'ex campione americano ha lanciato un appello in diretta a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Rimettetevi in salute, per favore", poche parole dette al termine del commento tecnico sul successo su Ben Shelton del numero 2 del mondo, come a dire che la sua esplosione ai massimi livelli non sia comunque sufficiente a riempire il vuoto lasciato dai due grandi rivali.
Sinner è fermo dal successo a Wimbledon per i problemi a un ginocchio, Alcaraz è rientrato proprio a New York dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso e sta cercando di ritrovare la condizione ottimale.
Zverev intanto ha sfruttato l'occasione e si è preso New York, confermandosi tra i migliori del mondo ma il pubblico, ed evidentemente anche 'SuperMac', continuano ad aspettare soprattutto la sfida tra l'italiano e lo spagnolo, diventata la rivalità simbolo del tennis moderno. Ed è proprio questo il paradosso: Zverev vince, ma l'attenzione finisce ancora una volta sugli altri due. Il tedesco ora dovrà dimostrare di poter stare allo stesso tavolo anche quando Sinner e Alcaraz saranno al cento per cento.