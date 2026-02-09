circle x black
Medvedev, show a Rotterdam contro... le palline - Video

Il tennista russo è stato eliminato al primo turno dell'Atp 500

Daniil Medvedev - Ipa/Fotogramma
Daniil Medvedev - Ipa/Fotogramma
09 febbraio 2026 | 23.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Daniil Medvedev show a Rotterdam. Il tennista russo è stato eliminato al primo turno dell'Atp 500 olandese, battuto dal francese Ugo Humbert in tre set, non prima però di sfornare una sfuriata delle sue.

Nel mirino questa volta ci sono le palline utilizzate nel torneo che, a quanto pare, non sono state di suo gradimento: "Non dovremmo giocare con le palle Head", ha detto il russo, critando così direttamente il noto brand di accessori sportivi, "non dovremmo nemmeno comprarle. Non sono nemmeno rotonde, sono orrende".

Ma non è tutto. Medvedev si è poi lanciato in una 'metafora' un po' azzardata: "Queste palline sono fatte per le persone a cui piace compiacere", ha urlato il russo al giudice di sedia, visibilmente imbarazzato, "persone a cui piace compiacere con un po', con un po' di saliva".

