circle x black
Cerca nel sito
 

Kessie torna in Serie A? Duello di mercato Juve-Roma

I bianconeri e i giallorossi accelerano per chiudere la trattativa

Kessie torna in Serie A? Duello di mercato Juve-Roma
26 agosto 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il duello di mercato per il ritorno di Franck Kessie in Serie A entra nella fase decisiva. Sul centrocampista ivoriano accelerano con forza Roma e Juventus, in una sfida che a breve potrebbe arrivare alla svolta. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno provato a cambiare gli equilibri nelle ultime ore: nella serata di martedì 25 agosto hanno incontrato l’agente del giocatore, battendo un primo colpo per anticipare la concorrenza bianconera.

La Juventus, però, si era già mossa in precedenza e ad oggi, mercoledì 26 agosto, ha una posizione di vantaggio nella corsa al centrocampista.

Mercato Juve, si stringe per Kessie

Il pressing della Juve resta forte. I bianconeri continuano a lavorare con l’entourage del giocatore e stanno cercando di arrivare a dama. A spingere per l’operazione c’è anche Luciano Spalletti, che considera l'ex Milan un elemento importante per completare il centrocampo e vorrebbe averlo a disposizione il prima possibile. La proposta bianconera è già delineata: due anni di contratto, con un’opzione per una terza stagione.

Kessie, la Roma prova il colpo di mercato

Dall’altra parte, la Roma è uscita allo scoperto. L’incontro con l’agente di Kessie rappresenta un segnale chiaro della volontà di inserirsi nella trattativa. La Juventus conserva il vantaggio accumulato grazie alle mosse anticipate, ma il blitz giallorosso ha cambiato lo scenario e adesso ogni passo può diventare determinante. Se i bianconeri scegliessero di aspettare, i giallorossi potrebbero guadagnare terreno. Se invece la Juve deciderà di forzare l’operazione, la trattativa potrebbe chiudersi in breve. In ogni caso, il ritorno del centrocampista ivoriano in Serie A è sempre più vicino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Kessie Juve Kessie Roma Kessie mercato Kessie
Vedi anche
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"
Tornado in Francia: il video della furia del vento a 100 km/h su una casa
Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: "Cinque piccole dosi invece di una massiccia"
Mercati: ritornano gli acquisti, Brent sotto i 90 e in calo EssilorLuxottica - Video
Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati - Video
Si arrampica sulla scogliera e resta bloccato, l'intervento dei soccorsi a Bacoli - Video
Olbia, la visita a sorpresa di Fedez e Giulia Honegger al canile comunale - Video
Il premier britannico Burnham suona gli Smiths durante la visita in Ucraina - Video
Venezia, ecco l'isola privata da 5,5 milioni in vendita nella laguna - Video
Tornado devasta un paese nel sud della Francia, danneggiate centinaia di case - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza