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Messi, ennesimo trionfo e... lite in campo con presidente Mls - Video

Il fuoriclasse argentino vince la Campeones Cup contro il Cruz Azul e poi discute in maniera animata contro il numero uno della Major League Soccer

Leo Messi - IPA
Leo Messi - IPA
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17 settembre 2026 | 19.36
Redazione Adnkronos
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Leo Messi vince la Campeones Cup, ennesimo trofeo di una carriera scintillante, ma al termine della premiazione è protagonista di un (inaspettato) episodio diventato presto virale sul web. Cos'è successo? Dopo la finalissima vinta 2-0 contro il Cruz Azul - che ha messo di fronte ai dominatori della Major League Soccer i vincitori del campionato messicano - il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami(autore tra l'altro di un gol di testa) si è scagliato contro il presidente della Mls Don Garber, urlando più volte la frase "Non con me". La fotografia di una certa tensione tra i due.

A cosa si lega l'episodio? I rapporti tra Messi e il numero uno della Mls sono difficili ormai dal luglio del 2026, quando il numero dieci era stato squalificato per una giornata dopo aver deciso di saltare l'All-Star Game Mls per gestire al meglio la sua condizione fisica.

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Leo Messi Messi Mls Messi lite Messi presidente Mls Don Garber
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