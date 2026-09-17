Il fuoriclasse argentino vince la Campeones Cup contro il Cruz Azul e poi discute in maniera animata contro il numero uno della Major League Soccer

Leo Messi vince la Campeones Cup, ennesimo trofeo di una carriera scintillante, ma al termine della premiazione è protagonista di un (inaspettato) episodio diventato presto virale sul web. Cos'è successo? Dopo la finalissima vinta 2-0 contro il Cruz Azul - che ha messo di fronte ai dominatori della Major League Soccer i vincitori del campionato messicano - il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami(autore tra l'altro di un gol di testa) si è scagliato contro il presidente della Mls Don Garber, urlando più volte la frase "Non con me". La fotografia di una certa tensione tra i due.

مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر يطلب من ميسي شيئًا ما، ولكن ليو رفض ذلك وهو غاضب https://t.co/GYpudUHD9s — Messi World (@M10GOAT) September 17, 2026

A cosa si lega l'episodio? I rapporti tra Messi e il numero uno della Mls sono difficili ormai dal luglio del 2026, quando il numero dieci era stato squalificato per una giornata dopo aver deciso di saltare l'All-Star Game Mls per gestire al meglio la sua condizione fisica.