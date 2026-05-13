Il momento a dir poco complicato del Milan mette in discussione anche il futuro di Massimiliano Allegri: dopo aver raccolto appena sette punti nelle ultime otto partite, i rossoneri vedono clamorosamente a rischio la qualificazione alla Champions League. E la permanenza di Max è un rebus, tanto che, come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Sisal Vincenzo Italiano si avvicina alla panchina dei rossoneri a quota 4,00.

Milan, addio ad Allegri?

Più lontane le alternative Raffaele Palladino (9,00) e Francesco Farioli (12,00), mentre la suggestione Antonio Conte si gioca a 33 volte la posta. E Allegri? In caso di addio al Milan, per il tecnico livornese potrebbero aprirsi le porte della Nazionale. L’ex tecnico della Juve, infatti, viene proposto a 5,50 nella lavagna di Planetwin365, in linea con Claudio Ranieri (4,00) e Pep Guardiola (5,00).