"Il Milan non gioca a pallone...Modric è un fuoriclasse ma ha 50 anni, Leao è in sciopero permanente, non si può nemmeno precettare..."

Il Milan di Massimiliano Allegri "non esiste e fa schifo". E' l'analisi sintetica di Massimo Cacciari, tifoso del Milan "tradito" dopo il disastroso finale di campionato dei rossoneri, sconfitti dal Cagliari e fuori dalla Champions League. "Salvini ha detto che questo Milan è indegno e non ci merita? Sono d'accordo con Salvini", dice il filosofo a Un giorno da pecora su Radio1 Rai.

"Ho detto che il Milan fa schifo. Giocava malissimo anche nella prima parte di campionato, misteriosamente era arrivato in una buona posizione in classifica. Ma faceva schifo: è una squadra che non corre, non fa pressing, non ha anima non combatte, guarda l'avversario in attesa di chissà cosa. Il Milan fa una serie di passaggini laterali, era evidente sin dall'inizio che era una squadra che non aveva niente", dice Cacciari.

"Il tracollo non mi ha stupito per niente, nelle ultime partite sembrava una squadra in sciopero. Un crollo del genere si spiega solo con la sfiducia totale della squadra verso l'allenatore e con uno scollamento tra squadra e dirigenza. Un disastro completo. Sapevo che avrebbe perso con il Cagliari, ho scommesso diverse cene e aperitivi: sono a posto per un mese, ho vinto 4-5 cene. Non c'era bisogno di guardare la partita", aggiunge.

"Il Milan non gioca, come fa a vincere? Le responsabilità sono ovviamente anche dei giocatori, ma tutto questo dimostra che l'allenatore non sa allenare e la dirigenza non sa dirigere. Bisogna cambiare i giocatori e affidare la squadra ad un allenatore giovane, non ai soliti grandi vecchi. Ci sono alcuni calciatori validi... Modric è un fuoriclasse ma ha 50 anni, Leao è in sciopero permanente, non si può nemmeno precettare. Vanno mandati via tutti, si deve ripartire magari dal vivaio", conclude.