Milan, idea Lewandowski? I rossoneri sognano il colpo in attacco (e un 'Modric-bis')

Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbero stati i primi contratti tra il ds Tare e l'agente del giocatore

Robert Lewandowski - Fotogramma/IPA
01 ottobre 2025 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Robert Lewandowsi al Milan? Per la prossima estate, il colpo in attacco può essere più di un'idea per i rossoneri. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbero stati i primi contatti tra Pini Zahavi, agente dell'attaccante polacco, e Igli Tare, ds del Diavolo, per discutere le possibilità di un trasferimento in Italia del centravanti. Con l'obiettivo rossonero di ridare la maglia numero 9 a un grande nome.

Milan, idea Lewandowski?

Il Milan punta così a un nuovo colpo 'alla Modric', a parametro zero, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il contratto dell'attaccante , 37 anni, scade il prossimo 30 giugno. Sul tavolo sono diverse le ipotesi per il futuro (a cominciare dalle possibilità di rinnovo con il Barcellona) e un suo arrivo in Italia, ad oggi, non è semplice. Lewandowski percepisce uno stipendio da 33 milioni di euro l'anno, cifre fuori portata per la Serie A. Il mercato però regala sempre sorprese.

