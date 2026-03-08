circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri sfidano i nerazzurri nel derby della 28esima giornata di Serie A

Akanji e Fofana nell'ultimo derby - Ipa/Fotogramma
Akanji e Fofana nell'ultimo derby - Ipa/Fotogramma
08 marzo 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby di Milano nella 28esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, il Milan sfida l'Inter - in diretta tv e streaming - a San Siro in un big match di campionato che pesa in ottica scudetto. I nerazzurri arrivano alla sfida con dieci punti di vantaggio sui rossoneri e sono reduci dalla vittoria per 2-0 in casa contro il Genoa.

La squadra di Allegri invece ha battuto con lo stesso risultato la Cremonese nell'ultimo turno di Serie A.

Milan-Inter, orario e probabili formazioni

Il derby tra Milan e Inter è in programma oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

Milan-Inter, dove vederla in tv

Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter milan milan inter oggi milan inter orario milan inter dove vederla tv milan inter probabili formazioni serie a derby milan inter derby oggi
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza