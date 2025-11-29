circle x black
Cerca nel sito
 

Polemiche in Milan-Lazio, Allegri: "Espulsione? Non l'ho offeso". E Sarri non parla

Caos nel finale del big match di San Siro

Massimiliano Allegri - Afp
Massimiliano Allegri - Afp
30 novembre 2025 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le polemiche di Milan-Lazio non si concludono al triplice fischio. Il big match di oggi, sabato 29 novembre, si è concluso 1-0 per i rossoneri, che hanno vinto grazie al gol di Leao, con i biancocelesti che hanno protestato per una decisione di Collu che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri. Dopo un tocco con il gomito di Pavlovic in area milanista, l'arbitro è stato richiamato al monitor dal Var ma ha deciso di non concedere il calcio di rigore punendo un fallo precedente sul difensore serbo.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri, tanto che il tecnico della Lazio ha deciso di non parlare in conferenza stampa dopo la partita. Non si è sottratto ai microfoni del post partita invece Massimiliano Allegri, espulso da Collu nel parapiglia finale: "Negli ultimi minuti c'è stata un po' di confusione e non era facile nemmeno per l'arbitro prendere quella decisione", ha detto l'allenatore rossonero ai microfoni di SkySport.

Poi sulla sua espulsione: "Cosa ho detto all'arbitro? Collu c'era anche alla prima giornata contro la Cremonese. Quindi gli ho detto 'tutte le volte che ci sei tu esce fuori qualche casino'. Nella confusione penso fosse normale prendesse quella decisione, ma non l'ho offeso assolutamente".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan lazio milan lazio polemiche milan lazio espulsione allegri sarri rigore milan lazio
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza