Milan-Napoli in chiaro su Dazn. Il match di Serie A in programma martedì 29 ottobre alle 20.45 sarà visibile anche a chi non è abbonato. La Serie A torna in chiaro a quasi 30 anni di distanza dall'ultima partita trasmessa 'per tutti': non accadeva dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juve-Samp.

L'opportunità offerta da Dazn rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti Tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Come vedere Milan-Napoli

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Per registrarsi, bisogna andare su Dazn.com/home, seleziona Milan-Napoli in home page e inserire lìe-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Su smart-tv, dal 28 ottobre aprire l'app Dazn, cliccare su 'Guarda Gratis', inquadra il QR Code con lo smartphone e inserre l'e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Milan-Napoli in chiaro ma non per tutti

Per fruire della miglior esperienza possibile, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app Dazn e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account Dazn gratuiti senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.