Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocità

Tre volte campione del mondo e bronzo a Pechino sui 10.000 metri, ai Giochi olimpici in casa correrà anche i 5.000

08 febbraio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
I primi pattini avevano le rotelle, poi la conversione al ghiaccio. Un amore che, proprio come la compagna di squadra Francesca Lollobrigida, oro nei 3.000 metri, nasce guardando le Olimpiadi di Torino 2006. Vent'anni dopo, con i Giochi invernali nuovamente in Italia, Davide Ghiotto è una delle punte di diamante della squadra azzurra del pattinaggio di velocità.

Tre volte campione del mondo e bronzo olimpico a Pechino 2022 sui 10.000 metri, sulla distanza più lunga detiene anche il primato di 12:25.692, fatto segnare in Coppa del Mondo a Calgary nel gennaio 2025. Per il campione di Altavilla Vicentina l'anno pre-olimpico, iniziato con il record del mondo sui 10.000 metri, è stato puntellato di successi: ai Mondiali di Hamar, in Norvegia, si è portato a casa oltre al terzo oro consecutivo sui 10.000, anche un argento nell'inseguimento a squadre. E' rimasto appena ai piedi del podio invece sui 5.000 metri. Su questa distanza è fresco di un bronzo agli Europei del gennaio 2026, quando ha vinto anche l'inseguimento a squadre.

Trentadue anni compiuti a dicembre, atleta delle Fiamme Gialle e padre di due figli, Ghiotto è alla terza partecipazione olimpica, dopo Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. Se dalla Cina è tornato a casa con un bronzo al collo, ai Giochi in casa proverà a superarsi. In attesa dell'inseguimento a squadre in programma il 17 febbraio e dei suoi amati 10.000 venerdì 13, l'Olimpiade di Davide Ghiotto inizia con la gara dei 5.000 metri al Milano Speed Skating Studium di Rho.

