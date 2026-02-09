circle x black
Milano-Cortina, Ghribi (Ecam): "Spirito olimpico presidio di pace, va tutelato"

09 febbraio 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
In un mondo che sta superando il proprio vecchio ordine internazionale, segnato da conflitti aperti, tensioni regionali e da un crescente clima di instabilità, le Olimpiadi tornano a ricordare un principio essenziale: anche nei tempi più difficili esiste uno spazio in cui il confronto non coincide con lo scontro. È quanto dichiara Kamel Ghribi, presidente di Ecam-The european corporate council on Africa and the Middle East- commentando il valore delle Olimpiadi in un contesto attraversato da guerre, disordini e proteste che rischiano di oscurarne il significato più profondo.

"Le Olimpiadi -afferma Ghribi- non sono un evento isolato dalla realtà, ma un momento che va salvaguardato proprio perché immerso nella complessa situazione del nostro tempo. Lo sport non ferma i conflitti, ma ricorda che esiste un luogo in cui valgono le regole invece della forza, il rispetto vince sulla prevaricazione, la competizione si svolge senza odio". Secondo il presidente di Ecam, le tensioni e le contestazioni che accompagnano i grandi eventi internazionali non devono diventare uno strumento per svuotarne il senso, ma piuttosto un motivo in più per difenderne lo spirito originario. "Lo spirito olimpico -prosegue- non è ingenuità, ma consapevolezza. E' la dimostrazione che, anche quando la diplomazia si inceppa e tutto sembra precluso o perduto, possono restare aperti canali di comunicazione tra Stati e tra popoli".

In un'epoca in cui il dialogo internazionale appare sempre più fragile, le Olimpiadi rappresentano così un terreno simbolico e concreto di concordia: un linguaggio universale che continua a parlare anche dove la politica fatica ad arrivare. "Le Olimpiadi -conclude Ghribi- ci ricordano che l’armonia può restare un valore condiviso. E che la pace, prima ancora di divenire un accordo tra Stati, comincia sempre da un luogo in cui il dialogo è ancora possibile".

