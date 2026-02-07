circle x black
Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: "Adesso un altro figlio"

L'azzurra, tornata alle gare dopo la nascita di Tommaso, trionfa nel pattinaggio velocità

Francesca Lollobrigida
Francesca Lollobrigida
07 febbraio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Medaglia d'oro da mamma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Francesca Lollobrigida si regala un compleanno speciale ai Giochi, con il trionfo nei 3000 metri del pattinaggio velocità: trionfo e record olimpico, la 35enne atleta di Frascati si regala il massimo. Impossibile chiedere di più. Lollobrigida vince e festeggia avvolgendo il figlio Tommaso, nato a maggio 2023, nel tricolore. Un exploit da mamma, oltre ogni aspettativa.

"Milano Cortina per me era un modo per mostrare alla gente che si può essere mamme e tornare più forti di prima: ho vinto una medaglia d'oro dopo essere diventata mamma quindi fare qualcosa del genere è possibile", dice. "Volevo ritirarmi, poi mio marito, la mia famiglia e la federazione mi hanno chiesto di non mollare e non smettere. E ci sono riusciti", racconta.

La gioia olimpica è il riscatto dopo mesi di problemi fisici e difficoltà: "Quest'anno volevo una stagione perfetta e invece è stata la peggiore della mia vita. Ho pianto e ho pensato davvero di ritirarmi", conclude. Alle Olimpiadi, con queste premesse, qual era l'obiettivo? "Onestamente volevo pattinare per il bronzo, il mio oro sarebbe stato quello: ma io sono una combattente". E adesso? "Prima penso a finire la stagione, ma poi vorrei avere un altro bimbo. Voglio un altro figlio, non voglio lasciare da solo Tommaso".

