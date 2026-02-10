circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, Goggia scivola nella combinata femminile: "Non avevo stesso focus"

"Mi dispiace per Lara Della Mea le ho precluso la possibilità di provare lo slalom. Scusami Lara", ha detto l'azzurra

Sofia Goggia nella combinata femminile - (Afp)
Sofia Goggia nella combinata femminile - (Afp)
10 febbraio 2026 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Niente da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile di oggi, martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa azzurra, bronzo in discesa a questi giochi, è scivolata via a circa metà discesa, dove gareggia in coppia Lara Della Mea. Nessun problema per la Goggia che si è rialzata subito ed è arrivata in fondo alla pista.

"Sicuramente oggi non sono riuscita ad entrare in gara con lo stesso focus di domenica scorsa, nonostante mi sentissi bene nel riscaldamento non ho ricreato l'adrenalina da gara. Ho patito forse un po' mentalmente la discesa di due giorni fa. Mi dispiace per Lara (Della Mea, ndr), le ho precluso la possibilità di provare lo slalom. Scusami Lara", ha detto l'azzurra. "Alle olimpiadi la gara può andare bene o male, oggi mi riposerò un po' e cercherò di recuperare il focus soprattutto in vista giovedì del superG, che è sempre andato bene in stagione. Ce la metterò tutta", ha aggiunto la campionessa bergamasca.

Pirovano terza

Con il team Italia 1 fuori è della statunitense Breezy Johnson, già oro in discesa libera, il miglior tempo della manche di discesa della combinata a squadra femminile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La neo campionessa olimpica di specialità ha chiuso con il tempo di 1'36"59, davanti team Austria 2 con Ariane Raedler (+0"06), terzo posto per l'azzurra Laura Pirovano (+0"27), che passerà il testimone a Martina Peterlini per la seconda manche.

Più indietro le altre due coppie italiane: decima Nicol Delago che ha un distacco di +1"16 (in coppia con Anna Trocker), mentre la sorella Nadia è 20esima a +2"83 (in coppia con Giada D'Antonio). La prova di slalom è in programma alle 14.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giochi Olimpici Slalom SuperG goggia oggi goggia olimpiadi goggia olimpiadi oggi goggia combinata
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza