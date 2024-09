La Uefa: "Il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione"

Non sarà Milano ad ospitare la finale di Champions League del 2027. Lo ha annunciato la Uefa con una decisione che priva la città dell'evento e riapre la procedura per la scelta della sede.

"Poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della Champions League del 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con una decisione prevista per maggio giugno 2025".