Inizia il Mondiale per Club 2025. Inter e Juventus saranno impegnate nella nuovissima, e ricchissima, competizione organizzata dalla Fifa che raggrupperà le migliori squadre di tutto il mondo negli Stati Uniti. Il torneo, in programma a partire da oggi, sabato 14 giugno, e che durerà fino al 13 luglio, sarà visibile anche in chiaro sulle reti Mediaset, grazie a un accordo con Dazn.

Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00.

Il calendario del Mondiale per Club in chiaro

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno

Inter Miami – Al Ahly, in diretta su Italia 1 alle ore 2.00

Domenica 15 giugno

Paris Saint-Germain – Atletico Madrid, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Lunedì 16 giugno

Chelsea – Los Angeles FC, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Martedì 17 giugno

Fluminense – Borussia Dortmund, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00

Mercoledì 18 giugno

Monterrey – Inter, in differita su Italia 1 alle ore 21.00

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno

Juventus – Al Ain, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00

Giovedì 19 giugno

Inter Miami – Porto, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Venerdì 20 giugno

Flamengo – Chelsea, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Sabato 21 giugno

Inter – Urawa Red Diamonds, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

Domenica 22 giugno

Juventus – Wydad Casablanca, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00

Lunedì 23 giugno

Atletico Madrid – Botafogo, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Martedì 24 giugno

Benfica – Bayern Monaco, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno

Inter – River Plate, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00

Giovedì 26 giugno

Juventus – Manchester City, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00

A partire da sabato 28 giugno prenderanno invece il via gli ottavi di finale, con la miglior partita della fase a eliminazione diretta, fino alla finale del 13 luglio, che sarà trasmessa su Mediaset.