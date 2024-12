La Fifa ha ufficializzato le fasce in vista del sorteggio per i gironi del Mondiale per Club 2025. I gruppi verranno definiti giovedì 5 dicembre (la cerimonia inizierà alle 19) e sono quattro le urne in cui entreranno le squadre partecipanti alla manifestazione.

Come funziona il sorteggio

Le 32 squadre che prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club saranno divise in otto gironi da quattro, sulla base della fascia d’appartenenza. Guardando all’Italia, le due squadre partecipanti, Inter e Juventus, saranno in seconda fascia. In prima fascia ci saranno invece i top club di Europa e Sud America. Nella serata del 5 dicembre, dunque, i club scopriranno il percorso in prima fase ed eventuali incroci nella successiva fase a eliminazione diretta.

Le fasce verso il sorteggio

Di seguito, la suddivisione dei 32 club nelle 4 fasce.

Fascia 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Fascia 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo.

Fascia 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo.

Fascia 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.