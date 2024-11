"Con il Lecce vogliamo dare continuità a quanto stiamo facendo e fare una grande prestazione in tutti i sensi, anche dal punto di vista del gioco. Serve per fare risultato". Thiago Motta, tecnico della Juve, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con il Lecce. "Ho totale fiducia nei miei giocatori, in chi giocherà la partita. Ognuno di noi deve dare il massimo per aiutare la squadra. Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi”.

Le condizioni di Vlahovic

“Vlahovic? Non è disponibile” ha aggiunto il tecnico, continuando a parlare delle condizioni dei singoli. “Come gli altri assenti, Dusan è il primo ad avere tutta la voglia del mondo a scendere in campo per aiutare la squadra. Vedremo per le prossime partite. Fagioli? Deve continuare a impegnarsi per fare la differenza, anche da subentrante. Vedremo se domani partirà titolare o entrerà a partita in corso”. Thiago Motta ha schivato poi le questioni di mercato: "C'è sempre molta sintonia con la società, ma penso solo al Lecce. Non è il momento di parlarne”.

Verso il Lecce

Il tecnico della Juve non sottovaluta il Lecce, che ha iniziato bene dopo il cambio in panchina: "Il nuovo allenatore porta entusiasmo, si crea un ambiente positivo, con il Venezia hanno fatto una buona prestazione, oltre a vincere la partita. Hanno giocatori interessanti, con un allenatore che dà tanto a livello di organizzazione. Giocano in casa, vorranno metterci in difficoltà, pressandoci, dovremo essere bravi a uscire dal pressing. Affronteremo una squadra complicata, dobbiamo pensare a noi e dare del nostro meglio per portare il risultato dalla nostra parte".