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Ct del Congo sbalordito dall'annuncio della morte del padre in conferenza dopo il ko con l'Inghilterra

Reazione incredula dell'allenatore francese Desabre nel post-partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Congo

Il ct del Congo Sébastien Desabre - Ipa
Il ct del Congo Sébastien Desabre - Ipa
02 luglio 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'allenatore della Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre, ha appreso della morte del padre dopo la cocente eliminazione subita dall'Inghilterra che ha ribaltato il risultato, vincendo 2-1, nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, grazie a una doppietta nei minuti finali di Kane. Dopo la gara il ct della Nazionale africana si è trovato improvvisamente a fare i conti con un gravissimo lutto personale come la scomparsa del padre.

Ha fatto il giro del web l'espressione sconcertata e sbigottita del ct francese quando l'addetto stampa della sua nazionale ha annunciato la notizia davanti a tutti in conferenza. "Annunciamo che il mister ha perso suo padre, quindi gli rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze", le parole dell'addetto stampa.

https://twitter.com/goalsside/status/2072521138001830112

E' ancora da chiarire se il tecnico avesse già saputo la tragica notizia o se l'abbia appresa in quel momento, ma è più probabile che sia rimasto sorpreso dell'annuncio pubblico con le condoglianze della delegazione africana. Ad ogni modo Desabre, abbastanza turbato dal modo in cui è stata comunicata la notizia, ha risposto "grazie" ed ha lasciato la sala.

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Mondiali 2026 Congo Desabre Inghilterra
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