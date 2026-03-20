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Mondiali atletica indoor al via oggi: il programma e dove vedere gli italiani in gara

Saranno 27 i titoli iridati al coperto, tra prove individuali e a squadre, assegnati nella località polacca fino a domenica 22 marzo

Andy Diaz - Fotogramma/IPA
Andy Diaz - Fotogramma/IPA
20 marzo 2026 | 06.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via oggi, venerdì 20 marzo, i Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun. Saranno 27 i titoli iridati al coperto - tra prove individuali e a squadre - assegnati nella località polacca in tre giorni, fino a domenica 22 marzo. Per l'Italia, subito carte importanti nel giorno del debutto, con Andrea Dallavalle e Andy Diaz pronti a regalare emozioni nel salto triplo. Ecco gli atleti italiani impegnati, gli orari di giornata e dove vedere le competizioni in diretta tv e streaming.

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Mondiali atletica Torun, italiani in gara oggi

Ecco gli italiani in gara oggi ai Mondiali di atletica indoor a Torun:

10.05 Eptathlon, 60 metri: Dester

10.20 60 metri (maschile), batterie: Ceccarelli e Randazzo

10.53 Eptathlon, salto in lungo: Dester

11.08 400 metri (femminile), batterie: Bonora

11.39 Salto in alto (femminile), finale

12.01 400 metri (maschile), batterie

12.51 800 metri (femminile), batterie: Coiro e Pellicoro

12.57 Eptathlon, getto del peso: Dester

13.26 800 metri (maschile), batterie

18.10 Getto del peso (femminile), finale

18.16 Eptathlon, salto in alto: Dester

18.22 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli e Zenoni

18.54 1500 metri (maschile), batterie: Arese e Riva

19.35 Salto triplo (maschile), finale: Dallavalle e Diaz

19.42 400 metri (femminile), semifinali: eventuale Bonora.

20.16 60 metri (maschile), semifinali: eventuali Ceccarelli e Randazzo.

20.44 400 metri (maschile), semifinali

21.22 60 metri (maschile), finale: eventuali Ceccarelli e Randazzo

Mondiali atletica Torun, dove vedere gare

I Mondiali di atletica indoor saranno visibili su Rai Sport e su Sky Sport Arena. Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

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Mondiali atletica Torun Mondiali atletica italiani Mondiali atletica Mondiali atletica dove vederli
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