Oggi, mercoledì 1 luglio alle 22, scendono in campo Belgio e Senegal - in diretta tv e streaming -, a Seattle, in un match valido per i sedicesimi di finale dei mondiali 2026. I 'diavoli rossi' hanno chiuso al primo posto il gruppo G davanti all'Egitto mentre la nazionale africana ha terminato il gruppo I in terza piazza dietro a Francia e Norvegia.

Belgio-Senegal orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Belgio-Senegal, in campo oggi alle 22 italiane:

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Garcia.

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye Mané; Jackson. Ct: Thiaw.

Belgio-Senegal, dove vederla in tv

La partita Belgio-Senegal sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.