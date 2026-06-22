I Mondiali regalano anche divertenti momenti da ricordare. Come un inaspettato 'torello' con le leggende del Brasile e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Come raccontato da un video diventato presto virale sui social, qualche giorno fa negli Stati Uniti il numero uno del calcio mondiale è stato coinvolto in un divertente siparietto con diversi campioni verdeoro. Dagli ex milanisti Kakà a Cafù, passando per Roberto Carlos e l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, i brasiliani hanno predisposto un cerchio, mandando al centro il presidente della Fifa.

Poi, dopo qualche tocco 'nascondendogli' la palla, sono andati a chiamare un altro pezzo da novanta, Ronaldo il Fenomeno, fino a quel momento spettatore disinteressato.

Jajajaja las leyendas de Brasil jugando un ‘loco’ con Infantino, que trataba de sacarles la pelota mientras lo humillaban. La Copa del Mundo tiene estas cosas maravillosas pic.twitter.com/4wprQnogGy — Modo Scaloneta 🇦🇷 (@ModoScaloneta) June 21, 2026

Cafù, storico ex capitano del Brasile, è corso da Ronaldo per convincerlo a giocare. L'ex attaccante ci ha messo un po' per accettare, ma poi ha finito per entrare anche lui nel 'torello' con i suoi ex compagni di squadra. Tra gli applausi del pubblico presente.