Marco De Tullio in finale nei 400 stile libero, in finale anche le staffette 4x100 stile libero nella prima giornata dei Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Promossi in semifinale Costanza Cocconcelli, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti alle semifinali. Sono i risultati delle prime batterie della rassegna iridata, con la giornata che si completerà con le finali alle 13 italiane, in diretta tv e streaming sui canali Rai Due e Sky Sport 1.

Nella mattinata spicca il risultato di De Tullio, in finale nei 400 stile libero con l'ottavo tempo. Il 25enne pugliese - tesserato per CC Aniene, preparato da quest'anno da Gianluca Belfiore - nuota in 3'45"88, otto vasche a 28"7 di media con un ultimo cinquanta importante e decisivo per la qualificazione in 28"60. "Sono contento di essermi qualificato alla finale - spiega De Tullio - Ho nelle braccia il tempo del Sette Colli ed anche meno. In finale sarebbe bello fare uno scherzetto. Sicuramente sarà una gara molto veloce. Proverò ad avvicinare il personale (3'44"14, ndr). Difficile fare pronostici, ma se proprio devo mi farebbe piacere se vincesse il tedesco Lukas Martens, oltre ad essere un campione e un amico. Spesso ci sentiamo".

Promosse anche le staffette. Brilla la 4x100 stile femminile con Sara Curtis (53"59), Chiara Tarantino (54"59), Sofia Morini (54"36) ed Emma Virginia Menicucci (54"13) settime in 3'36"67 ma con margine. "Tutte possiamo dare di più nel pomeriggio - racconta Curtis che parla per tutte - Io pensavo di poter andare più forte. E' importante, però, aver rotto il ghiaccio e adesso resettiamo in vista della finale".

La 4x100 maschile sfrutta le prestazioni di Carlos D'Ambrosio con il personale e record italiano categoria junior in 47"96 (prec. 48"14), Lorenzo Zazzeri (47"63), Leonardo Deplano (48"29) e Manuel Frigo (48"14) che chiudono in 3'12"02 e proveranno a difendere gli argenti iridati di Fukuoka 2023 e Doha 2024 che hanno preceduto il bronzo olimpico di Parigi 2024.

Azzurri in semifinale

Attesa per l'esordio di Thomas Ceccon, che si qualifica alla semifinale dei 50 farfalla con l'ottavo tempo. Il primatista italiano (22"68) e campione del mondo di Fukuoka 2023 - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina - nuota in 23"06, rallentando negli ultimi quindici metri. Miglior crono ex aequo per il francese Maxime Grousset e lo svizzero Noè Ponti in 22"74. "Ho nuotato il tempo che volevo al centesimo. Ho anche respirato - sottolineato il campione olimpico e primatista del mondo dei 100 dorso - E' una gara con tanti atleti che possono ambire al podio. Secondo me con 22"6 si può vincere. Lo starter è piuttosto lento; non è nelle mie corde restare a lungo sul blocco, mi devo abituare. La settimana sarà lunga: devo anche centellinare le energie e gestire almeno un po' quando possibile".

Costanza Cocconcelli accede alla semifinale dei 100 farfalla con il sedicesimo crono. La 23enne di Bologna - tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91, allenata a Firenze da Paolo Palchetti - tocca con un buon 58"31, con un bel rientro in 31"10, che vale la quarta prestazione personale di sempre.

Nei 100 rana, il campione olimpico Nicolò Martinenghi tocca in 58"84 va in semifinale con il terzo tempo. Promosso il giovane Ludovico Blu Art Viberti che chiude in 59"56. "Ho fatto fatica non lo nego e mi sentivo anche pesante - racconta Martinenghi, argento mondiale in carica - Però ho nuotato un tempo che la mattina non siglavo da un bel po'- Sono al settimo cielo per questo motivo. Adesso mi devo concentrare e pensare alla semifinale, perché la concorrenza è tanta e bisognerà battagliare per entrare in finale. La testa è giusta e il fisico ha risposto molto bene". Soddisfatto anche Viberti: "Essere qui in contesto del genere è per me una grande gioia. E' sempre stato il mio sogno - spiega il ranista piemontese - Certo questa mattina non sono andato proprio come volevo ma ho margine. Il mio obiettivo è prendere parte a tutte le gare del mondiale e quindi l'ingresso in finale".