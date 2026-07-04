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Mondiali, iniziano gli ottavi: tabellone, calendario e dove vedere tutte le partite

Archiviati i sedicesimi, tornano in campo le migliori sedici squadre del torneo

Messi - IPA
Messi - IPA
04 luglio 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Archiviati i sedicesimi di finale dei Mondiali, iniziano gli ottavi della Coppa del Mondo oggi, sabato 4 luglio. Ad aprire le danze sarà Canada-Marocco, in programma alle ore 19, mentre in serata la Francia è attesa dalla sfida contro il sorprendente Paraguay. Tra i big match di questa fase, attenzione a Brasile-Norvegia e, soprattutto, al derby iberico Portogallo-Spagna. Ecco il calendario delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Mondiali, programma ottavi

Ecco il programma completo degli ottavi di finale dei Mondiali e il calendario delle partite:

SABATO 4 LUGLIO

19:00 - Canada-Marocco Dazn

23:00 - Paraguay-Francia Dazn e Rai

DOMENICA 5 LUGLIO

22:00 - Brasile-Norvegia Dazn e Rai

LUNEDÌ 6 LUGLIO

2:00 - Messico-Inghilterra Dazn

21:00 - Portogallo-Spagna Dazn e Rai

MARTEDÌ 7 LUGLIO

2:00 - Usa-Belgio Dazn

18:00 - Argentina-Egitto Dazn e Rai

22:00 - Svizzera-Colombia Dazn

Mondiali, dove vedere gli ottavi

Gli ottavi di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.

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Mondiali programma ottavi ottavi Mondiali Mondiali 2026
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