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"Mondiali? Trump adora l'Italia": l'inviato Usa Zampolli 'riaccende' il sogno ripescaggio degli azzurri

Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, è tornato sulla possibilità durante Il Processo al 90°

Trump con il presidente Fifa Infantino - Fotogramma/IPA
Trump con il presidente Fifa Infantino - Fotogramma/IPA
11 maggio 2026 | 22.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ripescaggio degli azzurri ai Mondiali è possibile? Paolo Zampolli ancora ci spera: "Avere l'Italia ai Mondiali, questo è il mio sogno...". Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali è tornato sul tema durante Il Processo al 90° su Rai2. Tornando sull'ipotesi che la nazionale azzurra possa sostituire l'Iran alla prossima Coppa del Mondo di calcio (se il Paese degli Ayatollah dovesse dare forfait a causa del conflitto in Medio Oriente) Zampolli non nasconde il suo entusiasmo. Cosa ne pensa Trump dell'Italia ripescata? "Il presidente adora l'Italia, bisognerebbe chiederlo a lui" conclude.

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Paolo Zampolli Italia Mondiali ripescaggio Italia ripescaggio Italia Mondiali
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