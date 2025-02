Oro mondiale per Marco Odermatt nel Super G maschile ai Mondiali di Saalbach, in Austria. Il campione svizzero ha chiuso davanti all’idolo di casa Raphael Haaser e al norvegese Adrian Smiseth Sejersted, argento e bronzo rispettivamente con 1” e 1”15 di ritardo rispetto al vincitore. Il primo degli azzurri è Dominik Paris, settimo a 1”31 da Odermatt.

Odermatt, oro mondiale

Il titolo mondiale va dunque a Odermatt, che si prende l’oro nel SuperG dopo aver fallito il bersaglio grosso due anni fa (nonostante i titoli in discesa e gigante). Gara faticosa per Paris, che ha forzato diverse traiettorie senza mai trovare la brillantezza vista altre volte in pista. L'azzurro ha provato a recuperare nella frazione centrale, ma alla fine non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. Lontanissimi gli altri italiani Casse (a 2"12 da Odermatt) e Innerhofer, oltre il 20° posto.