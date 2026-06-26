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Mondiali, oggi Senegal-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Africani e asiatici, reduci da due ko, in campo a Toronto per evitare l'eliminazione dal torneo

Nicolas Jackson - Ipa/Fotogramma
Nicolas Jackson - Ipa/Fotogramma
26 giugno 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultima spiaggia per Senegal e Iraq in campo stasera alle 21 al Bmo Field di Toronto. Entrambe le nazionali, reduci da due sconfitte nelle prime due partite del gruppo I dei Mondiali 2026, hanno un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa nel torneo. In contemporanea al Gillette Stadium di Foxborough si affrontano Norvegia e Francia per la leadership del girone. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Senegal e Iraq in tv e streaming.

Senegal-Iraq, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Senegal-Iraq, in campo oggi alle 21:

SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct: Thiaw.

IRAQ (4-2-3-1): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Ismael; Qasem, Iqbal, Bayesh; Al-Hamadi. Ct: Arnold.

Senegal-Iraq, dove vederla in tv

La partita dei Mondiali 2026 tra Senegal e Iraq sarà visibile in diretta su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

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senegal iraq mondiali 2026 mondiali
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