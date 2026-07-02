circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, Usa agli ottavi: Bosnia battuta 2-0, ora la sfida con il Belgio

Gli Stati Uniti vincono il match dei sedicesimi con i gol di Balogun, poi espulso, e Tillman

Balogun - (Fotogramma)
Balogun - (Fotogramma)
02 luglio 2026 | 05.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gi Stati Uniti battono la Bosnia per 2-0 nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e volano agli ottavi. Affronteranno il Belgio per un posto nei quarti. La Nazionale a stelle e strisce tornare le ultime 16 squadre dei Mondiali dopo 24 anni di assenza. La selezione del ct Pochettino centra l'obiettivo con il successo ottenuto a San Francisco in un match caratterizzato da un gol per tempo. Gli Usa passano in vantaggio al 44'. I padroni di casa recuperano il pallone dopo il rinvio della difesa bosniaca, imbucata centrale per Balogun che viene favorito da un rimpallo: rasoterra di sinistro, 1-0. Nel recupero, l'attaccante va vicinissimo al raddoppio: torre di Dest, tocco ravvicinato di destro e palla sulla traversa.

La gara degli Stati Uniti si complica al 64', quando Balogun viene espulso con cartellino rosso diretto per un grave fallo su Muharemovic: in un corpo a corpo, l'attaccante rifila un pestone al difensore della Bosnia, l'arbitro viene richiamato al Var e scatta l'espulsione per il gesto. Gli Usa soffrono ma riescono a chiudere i conti all'82'. Tillman pennella una punizione dal limite, palla in rete e 2-0.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa bosnia mondiali 2026
Vedi anche
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza