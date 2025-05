Il mondo dello sport e non solo piange Fabrizio Borra, il fisioterapista di campioni come Marco Pantani, Marco Tamberi e Fernando Alonso, ma anche di tanti artisti e vip come Jovanotti, Fiorello e Benigni. Bresciano di origine ma residente Forlì da oltre 30 anni, Borra aveva 64 anni ed era da tempo malato.

Il suo nome è legato soprattutto a Marco Pantani: è infatti stato lui a rimettere in piedi il 'Pirata' dopo che fu investito alla Milano-Torino del 1995 da un'auto piombata in senso contrario nella discesa di Pino Torinese. Pantani riportò fratture multiple agli arti inferiori e Borra realizzo un 'miracolo' nel centro di massofisioterapia di Forlì. T

Borra era anche lo storico fisioterapista di Fernando Alonso. Ma tra gli sportivi che ha seguito ci sono anche Michael Schumacher (dopo l'incidente a Silverstone nel 1999) Andrea Dovizioso, Mario Cipollini, Elia Viviani, Paolo Bettini e anche Tadej Pogacar dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi 2023

Il dolore di Tamberi

E poi Gianmarco Tamberi, che un anno fa gli aveva dedicato la vittoria agli Europei di Roma, e che su Instagram ricorda Fabrizio Borra come "un uomo di spessore. Un uomo che ha conquistato i sogni più grandi ed è entrato nel cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Un uomo che mi è stato al fianco ogni singolo giorno da quando, nel lontano 2016, la mia carriera sembrava finita. Un uomo che tutto questo l'ha fatto con una marea di campioni e star dello spettacolo, da Marco Pantani a Lorenzo Jovanotti, da Fernando Alonso a Fiorello, chiunque è passato sotto le sue mani magiche è riuscito a tornare al successo. E voi guardate quei occhi vi prego... L'orgoglio di chi sa di aver fatto di tutto per aiutare la persona che sta guardando trionfare. La gioia di chi è legato da un sentimento profondo e vero. Perché quei occhi sono felici anche per se si, ma sono occhi felici soprattutto per chi sta ammirando essersi ripreso la propria vita in mano dopo tante difficoltà. La genuinità di uomo che ha raggiunto di tutto nella vita ma ancora, dopo tanti anni, è capace di emozionarsi come la prima volta. Sempre presente nei momenti di difficoltà, sempre un passo indietro nei momenti di successo! Quanto mi manchi già Fabri.... Spero di essere all'altezza di portare nella mia vita tutti gli insegnamenti che quei occhi sono in grado di trasmettermi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, grazie per essere stato parte della mia famiglia e grazie per avermi fatto entrare nella tua. Fratellone mio, ti voglio un bene dell'anima!!! A Fabrizio Borra, una delle persone più incredibili che abbia mai avuto la fortuna di incontrare!".

Jovanotti: "Addio 'coach'"

Borra ha seguito anche Jovanotti che due anni fa, dopo il grave incidente in bici nella Repubblica Dominicana aveva svelato: "E' lui l'uomo che mi tiene sul palco". "Siamo stati amici e lavorato insieme dal 1996, e fino a pochi giorni fa, finché è riuscito a stare in piedi ha tenuto in piedi me e tutti i suoi “atleti”", scrive "Ho voluto bene al coach, abbiamo passato momenti bellissimi insieme, nei momenti più importanti della mia vita, nei passaggi felici e in quelli difficili lui è sempre stato con me e con la mia famiglia. Abbiamo riso e pianto insieme, abbiamo sofferto e gioito insieme, mi ha aiutato a superare ostacoli e non abbiamo mai perso la leggerezza e la fiducia", si legge nel post.