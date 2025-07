Nicola Pietrangeli, 91 anni, è da qualche giorno di nuovo ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti e proprio mentre era lì, come appreso dall'Adnkronos Salute, ha saputo della morte del figlio, Giorgio Pietrangeli, a causa di un male incurabile.

Il figlio del leggendario tennista aveva 59 anni ed è stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta: ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l'anno successivo. Nel 1985 ha partecipato agli Europei di Forte dei Marmi, nel 1989 ha vinto il Campionato italiano di Viareggio. Giorgio lascia il papà Nicola, la moglie Carola, la figlia Nicola e i fratelli Marco e Filippo.

"Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore", scrive la Federtennis.

La Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard sui social ha condiviso un post con alcune foto di Giorgio Pietrangeli e qualche riga: "Ha combattuto fino alla fine un male che non gli ha dato scampo, ma la sua forza e determinazione rimarranno per sempre un grande insegnamento per noi. Giorgio, sei stato ispirazione per tutto il surf italiano e la tua storia continuerà a guidare le future generazioni! Il nostro cordoglio va a tutta la sua amata famiglia".