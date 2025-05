Mostra S.S. Lazio 'E penso a te' per i centoventicinque anni

In mostra in Campidoglio cimeli autentici e foto inedite

La Sala della Protomoteca ospita la Lazio, che torna al Campidoglio per 'E penso a te', l’emozionante manifestazione itinerante a ingresso gratuito che ricorda i 125 anni della Polisportiva. Un appuntamento straordinario con cui, per la prima volta, il Campidoglio ospita un evento della squadra biancoceleste per due giorni: tifosi, romani e turisti possono rivivere la storia della società sportiva, ammirando sullo sfondo alcuni dei luoghi simbolo della città, come il Foro Romano e la magnifica piazza creata da Michelangelo.

In mostra cimeli autentici e foto inedite -come la maglietta del 1935 e il pallone di Piola, la bicicletta di Fausto Coppi, il costume di Ghira olimpionico nella pallanuoto, la casacca del grande giocatore di baseball Glorioso e molti altri campioni olimpici, mondiali, europei e italiani- che raccontano la storia della polisportiva più grande d’Europa (conta attualmente oltre 80 sezioni dedicate all’insegnamento delle discipline sportive) e danno vita a un vero e proprio museo per tutti gli appassionati di sport. Con l’occasione del recente 25esimo anniversario dello scudetto di maggio 2000, esposti anche i cimeli del periodo di Cragnotti, l’indimenticabile epoca dalla Coppa Italia del ‘98 alla Supercoppa del 2000, anni in cui la Lazio ha dominato il calcio europeo.

L'evento, che vede la presenza dell’aquila simbolo della Lazio, inaugura sabato 17 maggio alle 10.00 con lo storico commentatore radiofonico Riccardo Cucchi. Alle 16.30, segue il convegno Lazio Ente Morale - I giorni della Rondinella per ripercorrere le origini della squadra insieme a Luca Aleandri, Antonio Buccioni, Alessandro Cochi e Pasquale Trane. Domenica 18, oltre all’apertura della mostra alle ore 10.00, potrete rivivere lo scudetto del 2000 con Lazio Day, il libro di Lazialità di Guido De Angelis e Agostino Lattuille. La mostra, presentata proprio al Comune di Roma il 9 Gennaio, data di fondazione della Polisportiva, e in regione Lazio il 17 Marzo, sarà successivamente anche a Tivoli e Vico nel Lazio.