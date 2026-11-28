Attimi di grande tensione prima del via della sprint: con le moto già schierate in griglia, la Ducati del pilota spagnolo è stata avvolta dalle fiamme. Márquez è saltato immediatamente giù dalla moto.

Attimi di grande paura prima dello spegnimento dei semafori! Quando le moto erano già regolarmente schierate sulla griglia di partenza e i piloti si preparavano al via, la moto di Marc Márquez ha improvvisamente preso fuoco, costringendo a ritardare la partenza. Il pilota spagnolo ha reagito immediatamente, saltando giù dalla propria Ducati per mettersi al sicuro. Nelle concitate fasi dell'episodio, Márquez è apparso leggermente scottato all'altezza della coscia, anche se sarà necessario attendere ulteriori informazioni per conoscere l'entità dell'eventuale infortunio.

Provvidenziale l'intervento dei soccorsi: un pompiere è entrato in azione per domare le fiamme e mettere in sicurezza la moto. Una scena decisamente insolita e spettacolare, che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tutti i presenti. La procedura di partenza è stata così interrotta, con le moto già schierate e i piloti costretti ad attendere prima del via. Grande apprensione per Márquez, protagonista suo malgrado di un episodio che ha trasformato gli istanti che precedono la gara in momenti di autentica tensione.