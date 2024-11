Pecco Bagnaia ha vinto la gara Sprint MotoGp di Barcellona oggi 16 novembre 2024 e ha allungato così la corsa al Mondiale. Il titolo si assegnerà infatti nella gara lunga di domenica, 17 novembre, l'ultima della stagione: Jorge Martin, terzo nella Sprint, mantiene un vantaggio di 19 punti sulla Ducati del rivale. Bagnaia dovrà sperare in un autentico miracolo per confermarsi campione del mondo e vincere così il suo terzo titolo consecutivo.

MotoGp, Bagnaia campione se: tutte le combinazioni

Per portare a casa il Mondiale Bagnaia dovrà sicuramente vincere la gara lunga del Gp di Barcellona ma potrebbe non bastare. Infatti dovrebbe anche sperare che Jorge Martin non vada oltre la decima posizione. Vincendo infatti Bagnaia otterrebbe 25 punti e dovrebbe quindi sperare che il rivale non ne conquisti più di 6, ovvero quanti se ne assegnano al decimo classificato, ricordando che in caso di arrivo in parità nella classifica generale trionferebbe Pecco grazie al maggior numero di vittorie ottenute in stagione (11 contro le 3 di Martin).

In caso di arrivo al secondo posto invece, Bagnaia dovrebbe sperare che lo spagnolo arrivi al massimo quindicesimo, posizione che gli garantirebbe un solo punto contro i 20 che conquisterebbe il ducatista. Dall'altra parte, anche in caso di vittoria di Pecco, a Martin basterà arrivare nono per festeggiare il suo primo titolo Mondiale.

Ricapitolando quindi, Bagnaia vincerà il Mondiale se:

Vince e Martin non va oltre la decima posizione

Termina secondo e Martin non va oltre la quindicesima posizione

Martin invece si laureerà campione del Mondo, indipendentemente dal risultato di Bagnaia, se:

Arriva almeno in nona posizione.