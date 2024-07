Pecco Bagnaia vince oggi il Gp della Germania di MotoGp sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati si impone grazie alla scivolata, a due giri dal termine, di Jorge Martin: lo spagnolo della Pramac, leader mondiale, al comando della gara rovina tutto con una caduta. Secondo posto per Marc Marquez che, partito 13esimo con la Ducati Gresini, ha la meglio nella bagarre finale sul fratello Alex Marquez che chiude terzo. Ai piedi del podio arriva Enea Bastianini che precede Franco Morbidelli sul traguardo. Grazie a questo successo Bagnaia sale in vetta alla classifica mondiale piloti con 222 punti scavalcando Martin che resta fermo a 212, mentre Marc Marquez è ora terzo a 166.

Sono cinque le Ducati nei primi cinque posti in terra tedesca. In sesta posizione si piazza Miguel Oliveira, seguito da Acosta, Bezzecchi, Binder e Fernandez a chiudere la top ten. Solo 11esimo Quartararo, e 12esimo Vinales, mentre si ritira Di Giannantonio per una foratura del posteriore.